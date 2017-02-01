WOG и "Укрзализныця" пришли к компромиссу по поставкам дизтоплива

Так, объем поставки ДТ по одному из контрактов уменьшен с 25 тыс. тонн до 22,731 тыс. тонн, а общая стоимость партии осталась прежней - 515,166 млн гривен.

Таким образом, в рамках этого контракта, цена одной тонны топлива выросла примерно на 10%.

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В рамках второго контракта объем поставки ДТ сокращен с 10 тыс. тонн до 9,093 тыс. тонн, а общая стоимость партии уменьшилась - с 206 млн 866,8 тыс. до 206 млн 866,787 тыс. грн.

Напомним, в УЗ изменение цен ДТ по контрактам назвали экономически обоснованным, и объяснили, что корректировка стоимости горючего произошло из-за колебания цен как на мировых нефтерынках, так и на украинском.

"Даже после пересмотра условий контракта на закупку дизельного топлива для железнодорожной отрасли, его стоимость остается меньше нижнего уровня оптовых цен на рынке нефтепродуктов Украины", - отметили железнодорожники.

"Укрзализныця" сообщила, что корректировка стоимости закупки до 10% предусмотрена ч.4 п.2 ст. 36 Закона Украины "О публичных закупках".

Основание для такого шага - заключение экспертной организации, например, такой как ГП "Госвнешинформ".

Также напомним, по словам эксперта Л.Косянчука, на тендерном рынке топлива цены сегодня фиксировать очень сложно, ведь они зависят от многих факторов и достаточно оперативно способны изменяться. Именно поэтому, в действующем тендерном законодательстве страны предусмотрен сегодня такой пункт - как изменение цены по соглашению сторон.

Эксперт убежден, что ведущие и известные операторы горючего, такие как WOG, ОККО, Амик, не могут и не будут заниматься коррупцией на тендерных закупках.

"У них (ведущие операторы рынка горючего - ред.) нет даже возможности заниматься коррупционными схемами и оно им не нужно, потому что это чрезвычайно мощные компании. Поэтому такие компании как WOG, ОККО, Амик - они даже не могут и не будут заниматься коррупционными схемами. Все остальные - это может быть. Поэтому искать темную кошку в темной комнате - это не уместно.

И совершенно правильно в WOG говорят, что когда тендер был выигран в прошлом году, а на сегодняшний день наша ВР почему-то, во - первых ликвидировала дифференциальную ставку акцизного налога в зависимости от качества, - поэтому корректировка цены, с моей точки зрения, это как раз свидетельствует об отсутствии коррупционной составляющей", - пояснил он.