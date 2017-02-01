WOG и "Укрзализныця" пришли к компромиссу по поставкам дизтоплива

ukru
19:49 • 50798 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 110388 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 110583 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 108408 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 134520 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112947 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120240 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130174 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140272 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144584 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

12 марта, 12:15 • 35034 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 108070 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107911 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 56043 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 100268 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 50723 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 110374 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 100268 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107911 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 134516 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137040 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145233 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150158 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148663 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152054 просмотра
Актуальное
WOG и "Укрзализныця" пришли к компромиссу по поставкам дизтоплива

WOG и "Укрзализныця" пришли к компромиссу по поставкам дизтоплива

Киев • УНН

 • 10941 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. ПАО "Укрзализныця" и ООО "Вог Аэро Джет" в рамках дополнительных соглашений от 25 января нашли компромисс по поставке дизельного топлива по контрактам. Так, компании договорились сократить объем партий ДТ с 65 тыс. тонн до 59 тыс. тонн, сохранив общую стоимость контрактов практически без изменений. Об этом говорится на портале публичных закупок ProZorro, передает УНН.

Так, объем поставки ДТ по одному из контрактов уменьшен с 25 тыс. тонн до 22,731 тыс. тонн, а общая стоимость партии осталась прежней - 515,166 млн гривен.

Таким образом, в рамках этого контракта, цена одной тонны топлива выросла примерно на 10%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Система ProZorro допускает пересмотр цен на топливо в рамках тендерного договора

В рамках второго контракта объем поставки ДТ сокращен с 10 тыс. тонн до 9,093 тыс. тонн, а общая стоимость партии уменьшилась - с 206 млн 866,8 тыс. до 206 млн 866,787 тыс. грн.

Напомним, в УЗ изменение цен ДТ по контрактам назвали экономически обоснованным, и объяснили, что корректировка стоимости горючего произошло из-за колебания цен как на мировых нефтерынках, так и на украинском.

"Даже после пересмотра условий контракта на закупку дизельного топлива для железнодорожной отрасли, его стоимость остается меньше нижнего уровня оптовых цен на рынке нефтепродуктов Украины", - отметили железнодорожники.

"Укрзализныця" сообщила, что корректировка стоимости закупки до 10% предусмотрена ч.4 п.2 ст. 36 Закона Украины "О публичных закупках".

Основание для такого шага - заключение экспертной организации, например, такой как ГП "Госвнешинформ".

Также напомним, по словам эксперта Л.Косянчука, на тендерном рынке топлива цены сегодня фиксировать очень сложно, ведь они зависят от многих факторов и достаточно оперативно способны изменяться. Именно поэтому, в действующем тендерном законодательстве страны предусмотрен сегодня такой пункт - как изменение цены по соглашению сторон.

Эксперт убежден, что ведущие и известные операторы горючего, такие как WOG, ОККО, Амик, не могут и не будут заниматься коррупцией на тендерных закупках.

"У них (ведущие операторы рынка горючего - ред.) нет даже возможности заниматься коррупционными схемами и оно им не нужно, потому что это чрезвычайно мощные компании. Поэтому такие компании как WOG, ОККО, Амик - они даже не могут и не будут заниматься коррупционными схемами. Все остальные - это может быть. Поэтому искать темную кошку в темной комнате - это не уместно.

И совершенно правильно в WOG говорят, что когда тендер был выигран в прошлом году, а на сегодняшний день наша ВР почему-то, во - первых ликвидировала дифференциальную ставку акцизного налога в зависимости от качества, - поэтому корректировка цены, с моей точки зрения, это как раз свидетельствует об отсутствии коррупционной составляющей", - пояснил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы