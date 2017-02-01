WOG и "Укрзализныця" пришли к компромиссу по поставкам дизтоплива
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. ПАО "Укрзализныця" и ООО "Вог Аэро Джет" в рамках дополнительных соглашений от 25 января нашли компромисс по поставке дизельного топлива по контрактам. Так, компании договорились сократить объем партий ДТ с 65 тыс. тонн до 59 тыс. тонн, сохранив общую стоимость контрактов практически без изменений. Об этом говорится на портале публичных закупок ProZorro, передает УНН.
Так, объем поставки ДТ по одному из контрактов уменьшен с 25 тыс. тонн до 22,731 тыс. тонн, а общая стоимость партии осталась прежней - 515,166 млн гривен.
Таким образом, в рамках этого контракта, цена одной тонны топлива выросла примерно на 10%.
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В рамках второго контракта объем поставки ДТ сокращен с 10 тыс. тонн до 9,093 тыс. тонн, а общая стоимость партии уменьшилась - с 206 млн 866,8 тыс. до 206 млн 866,787 тыс. грн.
Напомним, в УЗ изменение цен ДТ по контрактам назвали экономически обоснованным, и объяснили, что корректировка стоимости горючего произошло из-за колебания цен как на мировых нефтерынках, так и на украинском.
"Даже после пересмотра условий контракта на закупку дизельного топлива для железнодорожной отрасли, его стоимость остается меньше нижнего уровня оптовых цен на рынке нефтепродуктов Украины", - отметили железнодорожники.
"Укрзализныця" сообщила, что корректировка стоимости закупки до 10% предусмотрена ч.4 п.2 ст. 36 Закона Украины "О публичных закупках".
Основание для такого шага - заключение экспертной организации, например, такой как ГП "Госвнешинформ".
Также напомним, по словам эксперта Л.Косянчука, на тендерном рынке топлива цены сегодня фиксировать очень сложно, ведь они зависят от многих факторов и достаточно оперативно способны изменяться. Именно поэтому, в действующем тендерном законодательстве страны предусмотрен сегодня такой пункт - как изменение цены по соглашению сторон.
Эксперт убежден, что ведущие и известные операторы горючего, такие как WOG, ОККО, Амик, не могут и не будут заниматься коррупцией на тендерных закупках.
"У них (ведущие операторы рынка горючего - ред.) нет даже возможности заниматься коррупционными схемами и оно им не нужно, потому что это чрезвычайно мощные компании. Поэтому такие компании как WOG, ОККО, Амик - они даже не могут и не будут заниматься коррупционными схемами. Все остальные - это может быть. Поэтому искать темную кошку в темной комнате - это не уместно.
И совершенно правильно в WOG говорят, что когда тендер был выигран в прошлом году, а на сегодняшний день наша ВР почему-то, во - первых ликвидировала дифференциальную ставку акцизного налога в зависимости от качества, - поэтому корректировка цены, с моей точки зрения, это как раз свидетельствует об отсутствии коррупционной составляющей", - пояснил он.