WOG разом із клієнтами збирають «Добробонуси», щоб придбати пожежне авто для херсонських рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Мережа АЗК WOG спільно з Благодійним проєктом «Українські Вогнеборці» запустили проєкт «Добробонуси». Його мета – зібрати 1 730 000 гривень для закупівлі пожежного авто для ГУ ДСНС м. Херсон. Цей автомобіль дасть можливість вогнеборцям та рятувальникам ліквідовувати пожежі в Херсоні, що виникають внаслідок ворожих обстрілів, та рятувати життя людей.
Під час відступу з міста ворожі війська знищили та вкрали майже всю пожежну техніку. Тож ГУ ДСНС м. Херсон сьогодні має велику потребу в поповненні автопарку.
Долучитися до доброї справи може кожен клієнт мережі АЗК WOG. Для цього з бонусів, що накопичилися на його бонусному рахунку PRIDE, варто на власний розсуд спрямувати будь-яку їх кількість на проєкт «Добробонуси». Компанія конвертує їх у гривні та перерахує для закупівлі пожежного автомобіля.
«Під час тимчасової окупації Херсонської області було втрачено понад 300 одиниць спеціальної техніки. Попри це й підвищену небезпеку в регіоні рятувальники та вогнеборці ДСНС України, зокрема й Херсонської області, невпинно продовжують рятувати людей, ліквідовуючи численні пожежі та наслідки надзвичайних ситуацій.
Окрім держави, яка докладає всіх зусиль, щоби забезпечити українських вогнеборців та рятувальників сучасним матеріально-технічним обладнанням, вагомий внесок також робить волонтерський рух і благодійні організації за сприяння небайдужих українців, великого бізнесу та іноземних партнерів. Однією з таких ініціатив є проєкт «Добробонуси» від WOG. ДСНС України вдячна за підтримку компанії та кожному, хто долучиться до ініціативи. Разом ми наближаємо перемогу нашої країни над агресором», - підкреслив Роман Примуша, заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«Вся Україна чекала на звільнення Херсона від окупантів. Під натиском ЗСУ ворог відступив, але продовжує й надалі тероризувати місто, регулярно обстрілюючи його. Ворожі ракети та бомби нищать житлові будівлі, лікарні, обʼєкти критичної інфраструктури тощо, спричиняючи пожежі, в яких гинуть люди. Щоб допомогти херсонським вогнеборцям рятувати місто від пожеж, WOG запустив проєкт «Добробонуси», який є синергією бізнесу, благодійного фонду та наших клієнтів. Ми віримо, що, обʼєднавши зусилля, зможемо допомогти рятувальникам із Херсона зберегти ще більше життів», - зазначив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.
«Добробонуси» – це проєкт, який дає можливість зробити допомогу захисникам та рятувальникам доступною і простою звичкою. Нагадаємо, що влітку за цією ж механікою спільно із Благодійним фондом Сергія Притули було зібрано 2,5 млн грн. Гроші спрямували на закупівлю трьох спеціалізованих евакуаційних машин для підрозділів ЗСУ.