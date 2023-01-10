WOG вместе с клиентами собирают «Добробонусы», чтобы приобрести пожарный автомобиль для херсонских спасателей

При отступлении из города вражеские войска уничтожили и украли почти всю пожарную технику. Поэтому ГУ ГСЧС г. Херсон сегодня нуждается в пополнении автопарка.

Вступить в доброе дело может каждый клиент сети АЗК WOG. Для этого из бонусов, накопившихся на его бонусном счете PRIDE, следует по своему усмотрению направить любое их количество на проект «Добробонусы». Компания конвертирует его в гривны и перечислит для закупки пожарного автомобиля.

«Во время временной оккупации Херсонской области было потеряно более 300 единиц специальной техники. Несмотря на это и повышенную опасность в регионе спасатели и огнеборцы ГСЧС Украины, в том числе Херсонской области, неустанно продолжают спасать людей, ликвидируя многочисленные пожары и последствия чрезвычайных ситуаций.

Кроме государства, которое прилагает все усилия, чтобы обеспечить украинских пожарных и спасателей современным материально-техническим оборудованием, весомый вклад также вносит волонтерское движение и благотворительные организации при содействии неравнодушных украинцев, крупного бизнеса и иностранных партнеров. Одной из таких инициатив является проект «Добробонусы» от WOG. ГСЧС Украины благодарна за поддержку компании и каждому, кто присоединится к инициативе. Вместе мы приближаем победу нашей страны над агрессором, - подчеркнул Роман Примуша, заместитель Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Вся Украина ждала освобождения Херсона от оккупантов. Под натиском ВСУ враг отступил, но продолжает и дальше терроризировать город, регулярно обстреливая его. Вражеские ракеты и бомбы уничтожают жилые здания, больницы, объекты критической инфраструктуры и т.д., вызывая пожары, в которых погибают люди. Чтобы помочь херсонским пожарным спасать город от пожаров, WOG запустил проект «Добробонусы», являющийся синергией бизнеса, благотворительного фонда и наших клиентов. Мы верим, что, объединив усилия, сможем помочь спасателям из Херсона сохранить еще больше жизней», - отметил директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

«Добробонусы» – это проект, позволяющий оказать помощь защитникам и спасателям доступной и простой привычкой. Напомним, что летом по этой же механике совместно с Благотворительным фондом Сергея Притулы было собрано 2,5 млн. грн. Деньги направили на закупку трех специализированных эвакуационных машин для подразделений ВСУ.