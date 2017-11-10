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WOG морем імпортує в Україну арктичне паливо з Фінляндії

WOG морем імпортує в Україну арктичне паливо з Фінляндії

Київ • УНН

 • 11707 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Компанія WOG очікує першу морську поставку високоякісного фінського арктіческотого дизельного палива обсягом 30 тис. тонн. Ресурс прибуде в Південний порт в кінці листопада. Про це УНН повідомили в прес-службі компанії.

Виробник палива - фінська компанія "Neste". Арктика була відвантажена 6 листопада в порту Порвоо (Фінляндія).

"Перед трейдерами в умовах значної імпортозалежності нашої країни завжди стоїть завдання диверсифікації поставок. Наші нові партнери - це компанія "Neste" - виробник високоякісного арктичного дизеля, температура фільтрації якого досягає мінус 40 градусів, а температура помутніння - мінус 20-ти", - повідомили в компанії.

Як повідомляв УНН, WOG запропонував Міноборони найвигіднішу ціну на арктичний дизель.

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