WOG морем імпортує в Україну арктичне паливо з Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Компанія WOG очікує першу морську поставку високоякісного фінського арктіческотого дизельного палива обсягом 30 тис. тонн. Ресурс прибуде в Південний порт в кінці листопада. Про це УНН повідомили в прес-службі компанії.
Виробник палива - фінська компанія "Neste". Арктика була відвантажена 6 листопада в порту Порвоо (Фінляндія).
"Перед трейдерами в умовах значної імпортозалежності нашої країни завжди стоїть завдання диверсифікації поставок. Наші нові партнери - це компанія "Neste" - виробник високоякісного арктичного дизеля, температура фільтрації якого досягає мінус 40 градусів, а температура помутніння - мінус 20-ти", - повідомили в компанії.
Як повідомляв УНН, WOG запропонував Міноборони найвигіднішу ціну на арктичний дизель.