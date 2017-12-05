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WOG дарує каву постійним клієнтам

Київ • УНН

 • 11705 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Учасники програми лояльності ПРАЙД мають можливість отримати каву або фірмовий чай від WOG у подарунок. Про це розповіли у прес-службі компанії , передає УНН.

"Купуйте найкавовішу каву або фірмові чаї на гаманець ПРАЙД та отримуйте кожну 10-ту чашку улюбленого гарячого напою у подарунок", - йдеться у повідомленні.

Придбати напої можна за допомогою онлайн магазину на сайті компанії WOG, або через додаток WOG PRIDE. Здійснити оплату за каву та фірмовий чай можна будь-яким зручним способом.

"При покупці від 10 порцій одним платежем, клієнти WOG платять за 9 обраних напоїв. 10-та порція гарячого напою у подарунок!", - додали у WOG.

Нагадаємо, українці стали більше пити кави.

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