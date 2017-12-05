WOG дарит кофе постоянным клиентам
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Участники программы лояльности ПРАЙД имеют возможность получить кофе или фирменный чай от WOG в подарок. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает УНН.
"Покупайте самый кофейный кофе или фирменные чаи на кошелек ПРАЙД и получайте каждую 10-ю чашку любимого горячего напитка в подарок", - говорится в сообщении.
Купить напитки можно с помощью онлайн магазина на сайте компании WOG, или через приложение WOG PRIDE. Осуществить оплату за кофе и фирменный чай можно любым удобным способом.
"При покупке от 10 порций одним платежом, клиенты WOG платят за 9 избранных напитков. 10-порция горячего напитка в подарок!" - добавили в WOG.
Напомним, украинцы стали больше пить кофе.