Wikipedia обрала найкращі наукові фотографії у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українська Вікіпедія оголосила переможців “Конкурсу наукових фотографій” 2017, мета якого — поповнення вільних загальнодоступних баз знань Вікісховища та Вікіпедії науковими фото і нефотографічними зображеннями, передає УНН з посиланням на wikimediaukraine.wordpress.
Так, Конкурсі взяли участь 120 учасників, завантажено 1035 зображень. Найбільшу кількість зображень завантажено до нової для цього року категорії “Живі організми”, найменшу — до категорії “Колажі”.
За кількістю зображень Україна посіла 3-тє місце (після США та РФ) з 66 країн світу (при цьому в низці країн локальний етап тривав на 15 днів довше).
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Переможці конкурсу наукових фотографій визначені у семи номінаціях:
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- “Нефотографічні зображення”;
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- “Астрономія”;
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- “Колажі”;
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- “Мікроскопія”;
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- “Люди в науці”;
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- “Живі організми”;
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- “Загальна категорія”.
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Призовими також є друге та третє місця у номінаціях.
Завдяки “Конкурсу наукових фотографій” Вікіпедія наповнюється якісними зображеннями — ілюстраціями статей з різних наук: від археології до астрофізики.
“Конкурс наукових фотографій” в Україні проводився вже втретє, це національна частина міжнародного конкурсу Wiki Science Competition. Міжнародний формат конкурсу у 2017 році охопив 66 країн.
Мікроскопія
Нефотографічні зображення
Люди в науці
Живі організми
Загальна категорія
Астрономія
Колажі