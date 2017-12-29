Wikipedia обрала найкращі наукові фотографії у 2017 році

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 23052 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 57533 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 71005 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 69959 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 99629 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73400 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83303 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95853 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88079 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 189063 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.3м/с
89%
Популярнi новини

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 6550 перегляди

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 4622 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 6480 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 6996 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 12649 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 71005 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 189063 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 343119 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277769 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 387503 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14895 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13608 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 69959 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21139 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26229 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Wikipedia обрала найкращі наукові фотографії у 2017 році

Київ • УНН

 • 18572 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українська Вікіпедія оголосила переможців “Конкурсу наукових фотографій” 2017, мета якого — поповнення вільних загальнодоступних баз знань Вікісховища та Вікіпедії науковими фото і нефотографічними зображеннями, передає УНН з посиланням на wikimediaukraine.wordpress.

Wikipedia обрала найкращі наукові фотографії у 2017 році

Так, Конкурсі взяли участь 120 учасників, завантажено 1035 зображень. Найбільшу кількість зображень завантажено до нової для цього року категорії “Живі організми”, найменшу — до категорії “Колажі”.

За кількістю зображень Україна посіла 3-тє місце (після США та РФ) з 66 країн світу (при цьому в низці країн локальний етап тривав на 15 днів довше).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Wikipedia обрала найкращі світлини пам'яток культури України у 2017 році

Переможці конкурсу наукових фотографій визначені у семи номінаціях:

  • “Нефотографічні зображення”;
  • “Астрономія”;
  • “Колажі”;
  • “Мікроскопія”;
  • “Люди в науці”; 
  • “Живі організми”;
  • “Загальна категорія”. 

Призовими також є друге та третє місця у номінаціях.

Завдяки “Конкурсу наукових фотографій” Вікіпедія наповнюється якісними зображеннями — ілюстраціями статей з різних наук: від археології до астрофізики.

“Конкурс наукових фотографій” в Україні проводився вже втретє, це національна частина міжнародного конкурсу Wiki Science Competition. Міжнародний формат конкурсу у 2017 році охопив 66 країн.

Мікроскопія


 

Нефотографічні зображення

Люди в науці

 

Живі організми

Загальна категорія

Астрономія

 

Колажі

 

 

 

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Мультимедіа
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,263.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,617.54