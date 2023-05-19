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WayForPay замовив інформаційну кампанію проти НБУ, EasyPay, iBOX BANK, City24

WayForPay замовив інформаційну кампанію проти НБУ, EasyPay, iBOX BANK, City24

Київ • УНН

 • 934923 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Український платіжний сервіс Wayforpay, який раніше не пройшов переліцензування Національного банку України, запустив чорну піар-кампанію проти НБУ, а також інших гравців ринку, серед яких EasyPay, IBOX BANK, City24. Про це UA NEWS стало відомо з власних джерел.

За допомогою чорного піару Wayforpay намагається чинити тиск на НБУ в інформаційному полі. Замовні матеріали від Wayforpay, які очорнюють регулятора, говорять про те, що претензії Нацбанку до документів від платіжного сервісу є обґрунтованими. Таким чином Wayfopay замість виконання законних вимог намагається розігнати інформаційну кампанію проти Нацбанку.

Також в матеріалі "Ринок платіжних послуг: кому НБУ видав ліцензії і чому ринок під загрозою" видання РБК-Україна, порушивши закон, опублікувало акт НБУ про перевірку "Айбокс Банку". Акт перевірки НБУ є внутрішнім документом Нацбанку, тому публікація акта є порушенням банківської/комерційної таємниці, за що передбачається кримінальна відповідальність.

Раніше засновник і CEO Wayforpay Геннадій Васюков повідомляв про проблеми з переліцензуванням платіжного сервісу.

Останній запис у Facebook з приводу проблем з переліцензуванням він опублікував 15 травня. Можна припустити, що новий пакет документів також не пройшов валідацію, тому в хід пішов чорний піар.

Українські Національні Новини

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