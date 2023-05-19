WayForPay заказал информационную кампанию против НБУ, EasyPay, IBOX BANK, City24

С помощью чёрного пиара Wayforpay пытается оказать давление на НБУ в информационном поле. Очерняющие регулятора заказные материалы от Wayforpay говорят о том, что претензии Нацбанка к документам от платёжного сервиса являются обоснованными. Таким образом Wayfopay вместо выполнения законных требований пытается разогнать информационную кампанию против Нацбанка.

Также в материале "Рынок платёжных услуг: кому НБУ выдал лицензии и почему рынок под угрозой" издание РБК-Украина, нарушив закон, опубликовало акт НБУ о проверке "Айбокс банка". Акт проверки НБУ является внутренним документом Нацбанка, потому публикация акта является нарушением банковской/коммерческой тайны, за что предполагается уголовная ответственность.

Ранее основатель и CEO Wayforpay Геннадий Васюков сообщал о проблемах с перелицензированием платежного сервиса.

Последнюю запись в Facebook по поводу проблем с перелицензированием он опубликовал 15 мая. Можно предположить, что новый пакет документов также не прошел валидацию, потому в ход пошел черный пиар.