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В’їзд в Україну заборонено майже 3,5 тисячам росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Органи охорони державного кордону станом на квітень 2019 року заборонили в’їзд в Україну понад 3 тис. громадянам Росії. Наразі виконуються доручення уповноважених органів про заборону в’їзду в Україну ще понад 5,5 тис. громадянам РФ. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Адміністрації Державної прикордонної служби України.

В’їзд в Україну заборонено майже 3,5 тисячам росіян

"Станом на квітень місяць 2019 року органами охорони державного кордону заборонено в’їзд в Україну 22003 особам, з них 3396 громадянам РФ", - повідомили у ДПСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року Україна заборонила в’їзд 645 росіянам

У відомстві також зазначили, що наразі виконуються доручення уповноважених державних органів про заборону в’їзду в Україну 14139 особам, з них 5684 громадянам РФ.

Як повідомляв УНН, за останній тиждень кількість росіян, яким відмовили у в'їзді в Україну зросла на 230 осіб.

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