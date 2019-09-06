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ВВП виріс за рахунок очікувань - Богдан

ВВП виріс за рахунок очікувань - Богдан

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. ВВП у другому кварталі 2019 року зріс на 4,7% за рахунок очікувань. Про це сказав глава Офісу президента Андрій Богдан в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає УНН.

"Ви знаєте, що ВВП за другий квартал зріс на 4,7%, але це за рахунок очікувань. Істотні зміни ще не відбулися, але люди в них вірять", - сказав Богдан.

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Також він повідомив, що пріоритетом роботи буде економічний розвиток.

Нагадаємо, уряд запланував зростання економіки України на 40% за 5 років.

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