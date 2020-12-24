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Вукоєвич розповів про зимову комплектацію “Динамо”

Київ • УНН

 • 23246 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Асистент головного тренера “Динамо” Огнен Вукоєвич розповів, чи планує київський клуб посилення складу в зимове трансферне вікно, передає УНН з посиланням на сайт “Jutarnji list”.

Вукоєвич розповів про зимову комплектацію “Динамо”

“Біло-сині” планують підсилити склад кількома виконавцями.

“Ми постараємося запросити двох-трьох гравців. Якщо це станеться, то чемпіонська гонка з „Шахтарем“ буде до самого кінця сезону. І в Лізі Європи ми були б конкурентоспроможними. Наш суперник в 1/16 фіналу ЛЄ — „Брюгге“, думаю, що в даний момент наші шанси 55 відсотків на 45. Якщо ми станемо сильнішими, звичайно, наші перспективи виростуть”, — підкреслив хорватський тренер.

Примітно що минулого тижня Вукоєвич приїхав з Києва у відпустку до Хорватії, після вдалої осені, попрацювавши на лавці запасних “Динамо” помічником Мірчі Луческу.

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