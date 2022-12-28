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Вучич закликав сербів у Косові прибрати барикади

Вучич закликав сербів у Косові прибрати барикади

Київ • УНН

 • 271040 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент Сербії Олександр Вучич закликав етнічних сербів у Косово припинити протести проти уряду Пріштіни, запевнивши їх, що вони не будуть піддаватися судовому переслідуванню. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.

Двостороння напруженість загострилася з минулого місяця, коли етнічні серби на півночі Косова звільнилися з роботи в державних установах, включно з поліцією та судовою системою, через рішення косовського уряду замінити сербські автомобільні номерні знаки.

Серби на півночі Косова зводять барикади та блокують дороги протягом приблизно трьох тижнів після арешту косовською поліцією колишнього поліцейського Деяна Пантіча. Його визволення було однією з головних вимог протестувальників.

Деталі

«Ми отримали гарантії від Сполучених Штатів та Європейського союзу, що жоден із косовських сербів, які брали участь у протестах та барикадах, не переслідуватимуться чи заарештовуватиметься», - заявив Петар Петкович, голова урядового представництва Сербії в Косово.

«Ми також отримали гарантії того, що косовські сили безпеки не прийдуть до сербської більшості на північ від Косова без згоди командувача КФОР та представників місцевого населення», - сказав Петкович, маючи на увазі миротворчі сили КФОР під керівництвом НАТО.

Вучич закликав сербів на півночі прибрати барикади, додав Петкович.

За словами Петковича, представники Вучича та косовських сербів зустрінуться в середу ввечері неподалік кордону Косово і оголосять, чи будуть прибрані барикади.

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