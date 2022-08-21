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Вторгнення в Україну: російські силовики незадоволені проведенням танкового біатлону під Москвою

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. російські силовики незадоволені проведенням "танкового біатлону" під Москвою у той час, як війська рф продовжують зазнавати значних втрат в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на останній звіт розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Вторгнення в Україну: російські силовики незадоволені проведенням танкового біатлону під Москвою

Деталі

Колишній офіцер ФСБ і "міністр" так званої "ДНР" Ігор Гіркін, який був прихильником повномасштабного вторгнення росії в Україну, почав відверто критикувати політику Кремля щодо ведення війни, повідомляють розвідники.

Зазначається, що 19 серпня Гіркін "неохоче" опублікував похвалу поведінки президента України Володимира Зеленського під час війни. Він порівняв це з ситуацією в росії, де "наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо в танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів".

МО Британії вказує, танковий біатлон - гучна кульмінаційна подія російських армійських міжнародних ігор, яка, як і в попередні роки, пройшла під Москвою минулого тижня.

Цитата

"Значна частина російських військових та експертів з безпеки, ймовірно, вважають недоцільним продовжувати залучати сили до військових церемоніальних заходів у мирний час, коли російські війська продовжують зазнавати великих втрат в Україні", - підсумовують розвідники.

Нагадаємо

Попередній звіт МО Британії вказує, що армія рф готова лише до локальних атак, наступного тижня ситуація на фронті істотно не зміниться.

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