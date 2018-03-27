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ВСУ визнав переоформлення паспорта у формі книжки недійсним

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Верховний суд України відмовив у задоволенні позовних вимог щодо оформлення паспорта у формі паперової книжки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба ВСУ, передає УНН.

“Позивачка просила суд зобов’язати райвідділ Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області оформити та видати їй бланк паспорта у формі паспортної книжечки. Верховний Суд відмовив у задоволенні позовних вимог”, — йдеться у повідомленні.

За словами головуючого судді у справі, Голови Касаційного адміністративного суду Михайла Смоковича, порядок видачі паспортів у формі книжечки може бути забезпечений лише у разі прийняття відповідних змін до законодавства Верховною Радою України. Існуюче законодавче регулювання виключає таку можливість.

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“Відповідно до частини третьої статті 291 КАС України суди при вирішенні аналогічних справ мають враховувати правові висновки Верховного Суду у рішенні, ухваленому у зразковій справі”, — зазначили у ВСУ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив оформляти паспорт громадянина України у формі книжки. Відповідну постанову “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 p.” Кабмін ухвалив на засіданні 21 березня.

Із документа прибрано положення, яке передбачає, що поки підрозділи Державної міграційної служби не будуть повністю забезпечені ресурсами для оформлення й видачі паспортів громадянина України у формі ID-картки, паспорт може оформлятися у формі книжечки.

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