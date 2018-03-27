ВСУ признал переоформление паспорта в форме книги недействительным
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Верховный суд Украины отказал в удовлетворении исковых требований по оформлению паспорта в форме бумажной книги. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ВСУ, передает УНН.
"Истица просила суд обязать райотдел Управления Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области оформить и выдать ей бланк паспорта в форме паспортной книжечки. Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований", - говорится в сообщении.
По словам судьи по делу, Председателя Кассационного административного суда Михаила Смоковича, порядок выдачи паспортов в форме книжечки может быть обеспечен только в случае принятия соответствующих изменений в законодательство Верховной Радой Украины. Существующее законодательное регулирование исключает такую возможность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы больше не будут выдавать паспорта в форме книги
"Согласно части третьей статьи 291 КАС Украины суды при решении аналогичных дел должны учитывать правовые заключения Верховного Суда в решении, принятом в образцовой делу", - отметили в ВСУ.
Напомним, Кабинет министров запретил оформлять паспорт гражданина Украины в форме книги. Соответствующее постановление "О внесении изменения в пункт 3 постановления Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 г." Кабмин принял на заседании 21 марта.
Из документа убрано положение, предусматривающее, что пока подразделения Государственной миграционной службы не будут полностью обеспечены ресурсами для оформления и выдачи паспортов гражданина Украины в форме ID-карты, паспорт может оформляться в форме книжечки.