Вставляли голки у рани, катували водою: звільнені з полону захисники Маріуполя розповіли, що пережили

Деталі

Захисник “Азовсталі” Владислав Жайворонок із позивним "Вікіпедія" розповів, що росія використовує всі засоби тиску. У першу чергу – психологічний.

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“Важливо розуміти, що росія не шукає правди, вона вирішує, що буде правдою, і під цю правду починає підтягувати те, що вона видає, як факти. Конкретно в нашому випадку, що стосується саме лікування: росії був необхідний факт, що нас якось лікували. Але, фактично, це було просто збереження життя, щоб ми просто дожили до моменту, коли нас, можливо, обміняють. У нашому випадку – нас обміняли”, – пояснив військовий.

Він зазначив, що росія не давала ніякого доступу до зв’язку з рідними та навколишнім світом, тому психологічний тиск обґрунтовується тим, що: “вы никому не нужны, вы проиграете в этой войне, и вам некому звонить”.

“Але це вже порушення міжнародних конвенцій. Уявіть, що важкопоранені знаходяться у лікарні, але вже з перших днів починається цей моральний тиск, починаються допити. Особисто на своєму прикладі скажу, що допити у мене були ще до того, як я почав отримувати антибіотики після ампутації кінцівки, тому лікуванням це назвати важко. Хлопці, які там знаходилися, отримували значні такі тортури. Комусь голки вструмляли в рану, когось катували водою. Деякі хлопці отримали недостатнє лікування внаслідок недостатньої кількості медикаментів у противника, або через недостатню кількість знань, як лікувати конкретного хлопця”, – додав Владислав.

Ще один боєць полку “Азов” Денис Чепурко, з позивним “Манго”, перебував в слідчому ізоляторі в Оленівці з 17 травня, в якому росія влаштувала теракт. Він розповів, що полонених українських захисників змушували підписати показання проти свого командування, а у випадку відмови – катували та били палицями.

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“Я зіштовхнувся із цим всім. Був свідком того, як били хлопців. Нас виганяли на так званий обшук, і роздягали догола. Нас змушували присідати. Хто з хлопців підіймав голову – того били. На собі також відчув удари, мене били під час допиту. Вони хотіли, щоб я підписав показання проти свого командування, що ми розбомбили Маріуполь, тобто, хотіли скинути свою провину на нас. Я казав, що не буду цього робити – вони починали бити. Завжди були погрози розстрілу. З нашого бараку забирали хлопців на 2-3 дні. Потім їх приносили побитими, з поламаними ребрами. Вони були у дуже тяжкому стані”, – розповів захисник Маріуполя.

росія не дотримувалася Женевських конвенцій, за яких вони мали б утримувати українських військових. “Манго” розповів, що окупанти давали 600 грамів води на дві доби, яка була не питна. Полонені захисники спали на підлозі, по 10 чоловік у кімнаті “метр-на-метр”.

Доповнення

Сили безпеки та оборони України закликали увесь цивілізований світ не допустити анонсованого окупантами судилища у Маріуполі над українськими військовими. Вони вимагають негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських захисників, передусім – Оленівки.

В Офісі Президента закликали ООН та МКЧХ відреагувати на спроби російських окупантів підготувати українських військових до «трибуналу».