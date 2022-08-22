Вставляли голки у рани, катували водою: звільнені з полону захисники Маріуполя розповіли, що пережили

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61560 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69444 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81468 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86900 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97440 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150597 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70867 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151069 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109773 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69427 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5м/с
46%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20519 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22108 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23398 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12413 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13325 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61557 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150596 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174702 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151069 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262383 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96351 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98967 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43539 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46925 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61527 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Вставляли голки у рани, катували водою: звільнені з полону захисники Маріуполя розповіли, що пережили

Київ • УНН

 • 278208 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. росія не дотримується Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Захисники Маріуполя, які були звільнені з полону, на пресконференції розповіли про те, що пережили під час перебування у неволі, передає кореспондент УНН.

Вставляли голки у рани, катували водою: звільнені з полону захисники Маріуполя розповіли, що пережили

Деталі

Захисник “Азовсталі” Владислав Жайворонок із позивним "Вікіпедія" розповів, що росія використовує всі засоби тиску. У першу чергу – психологічний.

Цитата

“Важливо розуміти, що росія не шукає правди, вона вирішує, що буде правдою, і під цю правду починає підтягувати те, що вона видає, як факти. Конкретно в нашому випадку, що стосується саме лікування: росії був необхідний факт, що нас якось лікували. Але, фактично, це було просто збереження життя, щоб ми просто дожили до моменту, коли нас, можливо, обміняють. У нашому випадку – нас обміняли”, – пояснив військовий.

Він зазначив, що росія не давала ніякого доступу до зв’язку з рідними та навколишнім світом, тому психологічний тиск обґрунтовується тим, що: “вы никому не нужны, вы проиграете в этой войне, и вам некому звонить”.

“Але це вже порушення міжнародних конвенцій. Уявіть, що важкопоранені знаходяться у лікарні, але вже з перших днів починається цей моральний тиск, починаються допити. Особисто на своєму прикладі скажу, що допити у мене були ще до того, як я почав отримувати антибіотики після ампутації кінцівки, тому лікуванням це назвати важко. Хлопці, які там знаходилися, отримували значні такі тортури. Комусь голки вструмляли в рану, когось катували водою. Деякі хлопці отримали недостатнє лікування внаслідок недостатньої кількості медикаментів у противника, або через недостатню кількість знань, як лікувати конкретного хлопця”, – додав Владислав.

Ще один боєць полку “Азов” Денис Чепурко, з позивним “Манго”, перебував в слідчому ізоляторі в Оленівці з 17 травня, в якому росія влаштувала теракт. Він розповів, що полонених українських захисників змушували підписати показання проти свого командування, а у випадку відмови – катували та били палицями.

Цитата

“Я зіштовхнувся із цим всім. Був свідком того, як били хлопців. Нас виганяли на так званий обшук, і роздягали догола. Нас змушували присідати. Хто з хлопців підіймав голову – того били. На собі також відчув удари, мене били під час допиту. Вони хотіли, щоб я підписав показання проти свого командування, що ми розбомбили Маріуполь, тобто, хотіли скинути свою провину на нас. Я казав, що не буду цього робити – вони починали бити. Завжди були погрози розстрілу. З нашого бараку забирали хлопців на 2-3 дні. Потім їх приносили побитими, з поламаними ребрами. Вони були у дуже тяжкому стані”, – розповів захисник Маріуполя.

росія не дотримувалася Женевських конвенцій, за яких вони мали б утримувати українських військових. “Манго” розповів, що окупанти давали 600 грамів води на дві доби, яка була не питна. Полонені захисники спали на підлозі, по 10 чоловік у кімнаті “метр-на-метр”.

Доповнення

Сили безпеки та оборони України закликали увесь цивілізований світ не допустити анонсованого окупантами судилища у Маріуполі над українськими військовими. Вони вимагають негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських захисників, передусім – Оленівки.

В Офісі Президента закликали ООН та МКЧХ відреагувати на спроби російських окупантів підготувати українських військових до «трибуналу».

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,634.29