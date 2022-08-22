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Вставляли иглы в раны, пытали водой: освобожденные из плена защитники Мариуполя рассказали, что пережили

Киев • УНН

 • 278208 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. россия не придерживается Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Освобожденные из плена защитники Мариуполя на пресс-конференции рассказали о том, что пережили во время пребывания в неволе, передает корреспондент УНН.

Вставляли иглы в раны, пытали водой: освобожденные из плена защитники Мариуполя рассказали, что пережили

Детали

Защитник “Азовстали” Владислав Жаворонок с позывным "Википедия" рассказал, что россия использует все средства давления. В первую очередь – психологический.

Цитата

“Важно понимать, что россия не ищет правды, она решает, что будет правдой, и под эту правду начинает подтягивать то, что она издает как факты. Конкретно в нашем случае, что касается именно лечения: россии был необходим факт, что нас как-то лечили. Но фактически это было просто сохранение жизни, чтобы мы просто дожили до момента, когда нас, возможно, обменяют. В нашем случае – нас обменяли”, – объяснил военный.

Он отметил, что россия не давала никакого доступа к связи с родными и окружающим миром, поэтому психологическое давление обосновывается тем, что: “вы никому не нужны, вы проиграете в этой войне, и вам некому звонить”.

“Но это уже нарушение международных конвенций. Представьте, что тяжелораненые находятся в больнице, но уже с первых дней начинается это моральное давление, начинаются допросы. Лично на своем примере скажу, что допросы у меня были еще до того, как я стал получать антибиотики после ампутации конечности, поэтому лечением это назвать трудно. Находившиеся там ребята получали значительные такие пытки. Кому-то иглы вонзались в рану, кого-то пытали водой. Некоторые ребята получили недостаточное лечение вследствие недостаточного количества медикаментов у противника, или из-за недостаточного количества знаний, как лечить конкретного парня”, – добавил Владислав.

Еще один боец ​​полка “Азов” Денис Чепурко, с позывным “Манго”, находился в следственном изоляторе в Еленовке с 17 мая, в котором россия устроила теракт. Он рассказал, что пленных украинских защитников заставляли подписать показания против своего командования, а в случае отказа – пытали и избивали палками.

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“Я столкнулся с этим всем. Был свидетелем того, как избивали ребят. Нас выгоняли на так называемый обыск, и раздевали догола. Нас заставляли приседать. Кто из ребят поднимал голову – того избивали. На себе тоже почувствовал удары, меня избивали во время допроса. Они хотели, чтобы я подписал показания против своего командования, что мы разбомбили Мариуполь, то есть хотели сбросить свою вину на нас. Я говорил, что не буду этого делать – они начинали избивать. Всегда были угрозы расстрела. Из нашего барака забирали ребят на 2-3 дня. Затем их приносили избитыми, с поломанными ребрами. Они были в очень тяжелом состоянии”, – рассказал защитник Мариуполя.

россия не придерживалась Женевских конвенций, при которых они должны содержать украинских военных. “Манго” рассказал, что оккупанты давали 600 граммов воды на двое суток, которая была не питьевая. Пленные защитники спали на полу, по 10 человек в комнате “метр-на-метр”.

Дополнение

Силы безопасности и обороны Украины призвали весь цивилизованный мир не допустить анонсированного оккупантами судилища в Мариуполе над украинскими военными. Они требуют немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста в места, в которых удерживают украинских защитников, прежде всего – Еленовки.

В Офисе Президента призвали ООН и МККК отреагировать на попытки российских оккупантов подготовить украинских военных к «трибуналу».

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