Встановлено підлітка, причетного до інциденту на урочистій лінійці у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Правоохоронці встановили, що провокацію під час урочистостей з нагоди Дня знань влаштував 13-річний львів’янин, жбурнувши пластиліном з балкону на третьому поверсі будинку. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління Нацполіції Львівщини полковник поліції Тарас Сабанюк, передає УНН з посиланням на пресслужбу поліції ГУНП Львівської області.
"Встановлено, що до події причетний тринадцятирічний львів’янин, котрий перебував у гостях у свого товариша. З балкону, розташованого на третьому поверсі будинку, він кинув на територію школи предмет, схожий на пластилін зеленого кольору – це така іграшка. Як пояснив хлопець, це він зробив заради розваги", - повідомив Сабанюк.
Повідомляється, що внаслідок події ніхто не постраждав.
Окрім того, неповнолітній буде опитаний у присутності батьків, вирішується питання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, у Львівській школі № 24 імені Марії Конопницької під час урочистостей з нагоди Дня знань влаштували провокацію.