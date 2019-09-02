Установлен подросток, причастный к инциденту на торжественной линейке во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правоохранители установили, что провокацию во время торжеств по случаю Дня знаний устроил 13-летний львовянин, швырнув пластилином с балкона на третьем этаже здания. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции ГУНП Львовской области.
"Установлено, что к событию причастен тринадцатилетний львовянин, который находился в гостях у своего товарища. С балкона, расположенного на третьем этаже дома, он бросил на территорию школы предмет, похожий на пластилин зеленого цвета - это такая игрушка. Как пояснил парень, это он сделал ради развлечения", - сообщил Сабанюк.
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Кроме того, несовершеннолетний будет опрошен в присутствии родителей, решается вопрос правовой квалификации события.
Напомним, во Львовской школе № 24 имени Марии Конопницкой во время торжеств по случаю Дня знаний устроили провокацию.