Установлен подросток, причастный к инциденту на торжественной линейке во Львове

"Установлено, что к событию причастен тринадцатилетний львовянин, который находился в гостях у своего товарища. С балкона, расположенного на третьем этаже дома, он бросил на территорию школы предмет, похожий на пластилин зеленого цвета - это такая игрушка. Как пояснил парень, это он сделал ради развлечения", - сообщил Сабанюк.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, несовершеннолетний будет опрошен в присутствии родителей, решается вопрос правовой квалификации события.

Напомним, во Львовской школе № 24 имени Марии Конопницкой во время торжеств по случаю Дня знаний устроили провокацию.