Установлен подросток, причастный к инциденту на торжественной линейке во Львове

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 30195 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116985 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127732 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119014 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123990 просмотра

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6 марта, 07:39 • 127471 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152362 просмотра

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правоохранители установили, что провокацию во время торжеств по случаю Дня знаний устроил 13-летний львовянин, швырнув пластилином с балкона на третьем этаже здания. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции ГУНП Львовской области.

"Установлено, что к событию причастен тринадцатилетний львовянин, который находился в гостях у своего товарища. С балкона, расположенного на третьем этаже дома, он бросил на территорию школы предмет, похожий на пластилин зеленого цвета - это такая игрушка. Как пояснил парень, это он сделал ради развлечения", - сообщил Сабанюк.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, несовершеннолетний будет опрошен в присутствии родителей, решается вопрос правовой квалификации события.

Напомним, во Львовской школе № 24 имени Марии Конопницкой во время торжеств по случаю Дня знаний устроили провокацию.

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