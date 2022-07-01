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Встановили прапор СРСР у захопленій Новій Каховці: трьом жителям Херсонщини оголосили підозру

Встановили прапор СРСР у захопленій Новій Каховці: трьом жителям Херсонщини оголосили підозру

Київ • УНН

 • 141469 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Повідомлено про підозру трьом жителям Херсонської області, які встановили прапор СРСР у тимчасово захопленій російськими окупанатами Новій Каховці. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Цитата

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом мешканцям Херсонської області за фактом поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму (ч. 2 ст. 436-1 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, підозрювані, будучи активними учасниками проросійської громадської організації, на даху кінотеатру у тимчасово захопленому місті Нова Каховка Херсонської області публічно встановили радянську символіку – державний прапор СРСР.

Крім того, підозрювані на російському каналі пропагували комуністичний режим в Україні.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо

"Голові комісії" з псевдореферендуму "херсонської народної республіки" повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Раніше зрадниця неодноразово брала участь у виборчих процесах за українським законодавством, очолювала Херсонську міську виборчу комісію.

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