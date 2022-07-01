Встановили прапор СРСР у захопленій Новій Каховці: трьом жителям Херсонщини оголосили підозру

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"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом мешканцям Херсонської області за фактом поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму (ч. 2 ст. 436-1 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, підозрювані, будучи активними учасниками проросійської громадської організації, на даху кінотеатру у тимчасово захопленому місті Нова Каховка Херсонської області публічно встановили радянську символіку – державний прапор СРСР.

Крім того, підозрювані на російському каналі пропагували комуністичний режим в Україні.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо

"Голові комісії" з псевдореферендуму "херсонської народної республіки" повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Раніше зрадниця неодноразово брала участь у виборчих процесах за українським законодавством, очолювала Херсонську міську виборчу комісію.