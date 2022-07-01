Встановили прапор СРСР у захопленій Новій Каховці: трьом жителям Херсонщини оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Повідомлено про підозру трьом жителям Херсонської області, які встановили прапор СРСР у тимчасово захопленій російськими окупанатами Новій Каховці. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом мешканцям Херсонської області за фактом поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму (ч. 2 ст. 436-1 КК України)", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, підозрювані, будучи активними учасниками проросійської громадської організації, на даху кінотеатру у тимчасово захопленому місті Нова Каховка Херсонської області публічно встановили радянську символіку – державний прапор СРСР.
Крім того, підозрювані на російському каналі пропагували комуністичний режим в Україні.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо
"Голові комісії" з псевдореферендуму "херсонської народної республіки" повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Раніше зрадниця неодноразово брала участь у виборчих процесах за українським законодавством, очолювала Херсонську міську виборчу комісію.