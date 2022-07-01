Установили флаг СССР в захваченной Новой Каховке: трем жителям Херсонской области объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Сообщено о подозрении трем жителям Херсонской области, которые установили флаг СССР во временно захваченной российскими оккупанатами Новой Каховке. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении трем жителям Херсонской области по факту распространения коммунистической символики и пропаганды коммунистического тоталитарного режима (ч. 2 ст. 436-1 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, подозреваемые, являясь активными участниками пророссийской общественной организации, на крыше кинотеатра во временно захваченном городе Новая Каховка Херсонской области публично установили советскую символику – государственный флаг СССР.
Кроме того, подозреваемые на российском канале пропагандировали коммунистический режим в Украине.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним
"Головные комиссии" по псевдореферендуму "херсонской народной республики" сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Ранее предатель неоднократно участвовала в избирательных процессах по украинскому законодательству, возглавляла Херсонскую городскую избирательную комиссию.