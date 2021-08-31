Всі звинувачення по відношенню до "GlobalMoney" не мають жодного доказу - Олексій Хмельницький
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. АМКУ проводив перевірку звинувачень компанії, які поширюють у ЗМІ та не знайшов доказів щодо роботи компанії на окупованих територіях. Це підтвердили і Головному слідчому управлінні Нацполіції — “щодо перелічених кримінальних проваджень, було встановлено відсутність причетності ТОВ „Глобал Мані“ до них”. Про це у своєму блозі написав Голова Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.
“Саме тому, у строгій відповідності до закону, оштрафували іншу компанію — конкурента, яка розповсюджувала наклеп. Який порушив конкурентне законодавство шляхом поширення неправдивих, неточних відомостей, пов’язаних з діяльністю конкурента — які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб’єкта господарювання” — зазначив Хмельницький.
Мова йдеться про рішення АМКУ щодо штрафу у розмірі 68 тисяч гривень накладеного на ПАТ “Айбокс Банк” за поширення недостовірної інформації про Global Money.
Хмельницький зазначив, що рішення комітету базується виключно на фактах і не зміниться від голосних пікетів, обурливих дзвінків чи публікацій політологів.
“За час роботи в АМКУ я вже почав звикати до спроб тиснути на рішення Північного тервідділення. Були пікети “ветеранів”, були бандитські погрози в кабінеті. Вимога завжди була одна: “закрити очі” на закон. Сьогодні до колекції додався новий артефакт: звинувачення в “підтримці сепаратистів”.
Водночас Голова Північного міжобласного територіального відділення АМКУ порадив ЗМІ та політологам виконувати закон, а не вдаватись до піарних заяв та поширення недостовірної інформації.
Раніше у GlobalMoney закликали громадські організації та ЗМІ не брати участі у атаках недобросовісних конкурентів та не поширювати неперевіреної інформації.
Фінансова компанія “Глобал Мані” заснована в 2009 році, є власником першої в Україні ліцензії на обслуговування платежів без відкриття рахунка.