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Все обвинения в отношении "GlobalMoney" не имеют никакого доказательства - Алексей Хмельницкий

Все обвинения в отношении "GlobalMoney" не имеют никакого доказательства - Алексей Хмельницкий

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КИЕВ. 31 августа. УНН. АМКУ проводил проверку обвинений компании, которые распространяют в СМИ и не нашел доказательств работы компании на оккупированных территориях. Это подтвердили и Главном следственном управлении Нацполиции — “касательно перечисленных уголовных производств, было установлено отсутствие причастности ООО „Глобал Мани“ к ним”. Об этом в своем блоге написал Председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

“Именно поэтому, в строгом соответствии с законом, оштрафовали другую компанию — конкурента, которая распространяла клевету. Который нарушил конкурентное законодательство путем распространения ложных, неточных сведений, связанных с деятельностью конкурента — которые нанесли или могли нанести вред деловой репутации субъекта хозяйствования”, — отметил Хмельницкий.

Речь идет о решении АМКУ относительно штрафа в размере 68 тысяч гривен наложенного на ОАО “Айбокс Банк” за распространение недостоверной информации о Global Money.

Хмельницкий отметил, что решение комитета базируется исключительно на фактах и не изменится от громких пикетов, возмутительных звонков или публикаций политологов.

“За время работы в АМКУ я уже начал привыкать к попыткам давить на решение Северного территориального отделения. Были пикеты “ветеранов”, были бандитские угрозы в кабинете. Требование всегда был один: “закрыть глаза” на закон. Сегодня в коллекции добавился новый артефакт: обвинения в “поддержке сепаратистов”.

В то же время Председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ посоветовал СМИ и политологам выполнять закон, а не прибегать к пиар заявлениям и распространению недостоверной информации.

Ранее в GlobalMoney призвали общественные организации и СМИ не участвовать в атаках недобросовестных конкурентов и не распространять непроверенную информацию.

Финансовая компания “Глобал Мани” основана в 2009 году, является владельцем первой в Украине лицензии на обслуживание платежей без открытия счета.

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