Всі вітчизняні футбольні поля будуть з GPS-координатами - УАФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Українська асоціація футболу планує оцифрувати весь вітчизняний футбол. Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН із посиланням на komandaonline.com
"Ми ставимо завдання оцифрувати весь наш футбол. І вже зараз у нас є близько тисячі адрес майданчиків, побудованих в останні роки, з GPS-координатами", - підкреслив він.
Футбол популярний в тій країні, де розвинена спортивна інфраструктура, каже Павелко. Саме будівництво інфраструктури призвело до "футбольного буму" в Ісландії, додав президент УАФ. Схожа ситуація - в Фінляндії.
"І ми розвиваємо інфраструктуру не навмання, а вже зараз наповнюємо інформацією базу даних, щоб зіставляти кількість полів, дітей, що займаються на них, і наявність тренерів відповідної кваліфікації в регіоні. Все це, впевнений, дозволить нам ще більш ефективно управляти нашим футболом", - зазначив Павелко.
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Президент УАФ також нагадав про пілотний проект GROW з розвитку масового футболу в трьох областях - Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській, який асоціація запустила спільно з УЄФА.
"За даними УЄФА, саме поява майданчиків і полів з сучасним покриттям стимулює дітей до занять футболом. І зараз ми спостерігаємо вражаючий ріст кількості і дітей в футболі, і так званих "залучених людей". Це статистика, яку збирає УЄФА. До слова, проаналізувавши ці дані, а також кількість майданчиків та стадіонів, ми поставили перед собою завдання - істотно збільшити кількість дівчат, які займаються футболом. У розвитку жіночого футболу ми бачимо величезний потенціал нашої країни", - говорить Павелко.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше в УНН, за останні кілька років, в Україні з'явилося більше 1600 нових футбольних майданчиків.