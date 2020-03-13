Всі вітчизняні футбольні поля будуть з GPS-координатами - УАФ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Українська асоціація футболу планує оцифрувати весь вітчизняний футбол. Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН із посиланням на komandaonline.com

"Ми ставимо завдання оцифрувати весь наш футбол. І вже зараз у нас є близько тисячі адрес майданчиків, побудованих в останні роки, з GPS-координатами", - підкреслив він.

Футбол популярний в тій країні, де розвинена спортивна інфраструктура, каже Павелко. Саме будівництво інфраструктури призвело до "футбольного буму" в Ісландії, додав президент УАФ. Схожа ситуація - в Фінляндії.

"І ми розвиваємо інфраструктуру не навмання, а вже зараз наповнюємо інформацією базу даних, щоб зіставляти кількість полів, дітей, що займаються на них, і наявність тренерів відповідної кваліфікації в регіоні. Все це, впевнений, дозволить нам ще більш ефективно управляти нашим футболом", - зазначив Павелко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УАФ відзвітувала про результати останніх 5 років роботи.

Президент УАФ також нагадав про пілотний проект GROW з розвитку масового футболу в трьох областях - Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській, який асоціація запустила спільно з УЄФА.

"За даними УЄФА, саме поява майданчиків і полів з сучасним покриттям стимулює дітей до занять футболом. І зараз ми спостерігаємо вражаючий ріст кількості і дітей в футболі, і так званих "залучених людей". Це статистика, яку збирає УЄФА. До слова, проаналізувавши ці дані, а також кількість майданчиків та стадіонів, ми поставили перед собою завдання - істотно збільшити кількість дівчат, які займаються футболом. У розвитку жіночого футболу ми бачимо величезний потенціал нашої країни", - говорить Павелко.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше в УНН, за останні кілька років, в Україні з'явилося більше 1600 нових футбольних майданчиків.

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