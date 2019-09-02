Всесвітня боксерська асоціація назвала українця кращим боксером місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Володар трьох чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) став найкращим боксером серпня за версією WBA, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Звання "Боксер місяця" Ломаченко здобув завдяки перемозі над британцем Люком Кемпбеллом, яка допомогла йому зберегти звання суперчемпіона WBA в легкій вазі.
Натомість нагороду Honorable Mention (почесна згадка) від WBA одержав Вергілій Ортіс-молодший, який завоював звання чемпіона Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в напівсередній вазі після перемоги нокаутом над Антоніо Орозко в шостому раунді.
Нагадаємо, що Ломаченко виграв у Кемпбелла з рахунками 118:109, 119:108 і 119:108 і продовжив залишатися у когорті кращих боксерів у світі.