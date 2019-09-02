Всемирная боксерская ассоциация назвала украинца лучшим боксером месяца

Звание "Боксер месяца" Ломаченко получил благодаря победе над британцем Люком Кэмпбеллом, которая помогла ему сохранить звание суперчемпиона WBA в легком весе.

Зато награду Honorable Mention (почетный упоминание) от WBA получил Вергилий Ортис-младший, завоевавший звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе после победы нокаутом над Антонио Орозко в шестом раунде.

Напомним, что Ломаченко выиграл у Кэмпбелла со счетами 118:109, 119:108 и 119:108 и продолжил оставаться в когорте лучших боксеров в мире.