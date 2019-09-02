Всемирная боксерская ассоциация назвала украинца лучшим боксером месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Обладатель трех чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) стал лучшим боксером августа по версии WBA, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Звание "Боксер месяца" Ломаченко получил благодаря победе над британцем Люком Кэмпбеллом, которая помогла ему сохранить звание суперчемпиона WBA в легком весе.
Зато награду Honorable Mention (почетный упоминание) от WBA получил Вергилий Ортис-младший, завоевавший звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе после победы нокаутом над Антонио Орозко в шестом раунде.
Напомним, что Ломаченко выиграл у Кэмпбелла со счетами 118:109, 119:108 и 119:108 и продолжил оставаться в когорте лучших боксеров в мире.