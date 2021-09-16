Всесвітній економічний форум пройде в Давосі у січні 2022 року

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17 березня, 19:38 • 86194 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 110493 перегляди

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У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 149685 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160317 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177761 перегляди

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який відбудеться в швейцарському гірському курорті Давос в наступному році 17-21 січня, повернеться до формату особистих зустрічей світових і ділових лідерів, повідомили організатори в четвер, передає УНН.

Деталі

Зустріч буде спрямовано на "прискорення капіталізму зацікавлених сторін, освоєння технологій четвертої промислової революції і забезпечення більш інклюзивного майбутнього роботи", за словами організаторів ВЕФ.

Додамо

Пандемія COVID-19 змусила організаторів в минулому році перенести щорічні збори ВЕФ в Сінгапур, а потім повністю скасувати його, що поставило питання про те, чи повернеться цей гучний захід у Швейцарію взагалі.

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