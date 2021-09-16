Всесвітній економічний форум пройде в Давосі у січні 2022 року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який відбудеться в швейцарському гірському курорті Давос в наступному році 17-21 січня, повернеться до формату особистих зустрічей світових і ділових лідерів, повідомили організатори в четвер, передає УНН.
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Зустріч буде спрямовано на "прискорення капіталізму зацікавлених сторін, освоєння технологій четвертої промислової революції і забезпечення більш інклюзивного майбутнього роботи", за словами організаторів ВЕФ.
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Пандемія COVID-19 змусила організаторів в минулому році перенести щорічні збори ВЕФ в Сінгапур, а потім повністю скасувати його, що поставило питання про те, чи повернеться цей гучний захід у Швейцарію взагалі.