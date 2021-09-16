Всесвітній економічний форум пройде в Давосі у січні 2022 року

Деталі

Зустріч буде спрямовано на "прискорення капіталізму зацікавлених сторін, освоєння технологій четвертої промислової революції і забезпечення більш інклюзивного майбутнього роботи", за словами організаторів ВЕФ.

Додамо

Пандемія COVID-19 змусила організаторів в минулому році перенести щорічні збори ВЕФ в Сінгапур, а потім повністю скасувати його, що поставило питання про те, чи повернеться цей гучний захід у Швейцарію взагалі.