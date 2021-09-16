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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 1210 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 34432 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 133681 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 151113 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123803 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120473 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 156166 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Всемирный экономический форум пройдет в Давосе в январе 2022 года

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе в январе 2022 года

Киев  •  УНН

 • 21146 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Всемирный экономический форум (ВЭФ), который состоится в швейцарском горном курорте Давос в следующем году 17-21 января, вернется к формату личных встреч мировых и деловых лидеров, сообщили организаторы в четверг, передает УНН.

Детали

Встреча будет направлена на "ускорение капитализма заинтересованных сторон, освоение технологий четвертой промышленной революции и обеспечения более инклюзивного будущего работы", по словам организаторов ВЭФ.

Добавим

Пандемия COVID-19 заставила организаторов в прошлом году перенести ежегодное собрание ВЭФ в Сингапур, а затем полностью отменить его, что поставило вопрос о том, вернется ли это громкое мероприятие в Швейцарию вообще.

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