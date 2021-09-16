Всемирный экономический форум пройдет в Давосе в январе 2022 года
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Всемирный экономический форум (ВЭФ), который состоится в швейцарском горном курорте Давос в следующем году 17-21 января, вернется к формату личных встреч мировых и деловых лидеров, сообщили организаторы в четверг, передает УНН.
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Встреча будет направлена на "ускорение капитализма заинтересованных сторон, освоение технологий четвертой промышленной революции и обеспечения более инклюзивного будущего работы", по словам организаторов ВЭФ.
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Пандемия COVID-19 заставила организаторов в прошлом году перенести ежегодное собрание ВЭФ в Сингапур, а затем полностью отменить его, что поставило вопрос о том, вернется ли это громкое мероприятие в Швейцарию вообще.