Врятований Ярославським ХТЗ відзначає 90-річчя: банери на фасаді і святковий ролик, новий сайт і анонс нової техніки

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Офіційний пуск гіганта радянської машинобудівної індустрії відбувся 1 жовтня 1931 року. Харківський тракторний завод і його продукція стали одним з головних драйверів модернізації та механізації сільського господарства. За перші 36 років роботи ХТЗ, на які випали роки окупації Харкова під час Другої світової війни і евакуація виробничих потужностей заводу, з його конвеєра в 1967 році зійшов перший мільйонний трактор.

"Завод пережив війну і повоєнну економічну розруху минулого століття. ХТЗ пережив складні часи в своїй новітній історії і відродився з приходом інвестора в особі української групи DCH Олександра Ярославського. Щоразу Харківський тракторний завод, як легендарний птах Фенікс, відроджується оновленим. Багато випробувань, що випали на долю ХТЗ, ми з честю пройшли разом, зберігши завод і колектив. 90-та річниця діяльності ХТЗ - це і заслуга багатьох з вас!" - сказав у привітанні колективу заводу Андрій Коваль, Генеральний директор Харківського тракторного заводу.

До ювілею завод прикрасив фасад банерами, а також представив свій оновлений офіційний інтернет-сайт.

Співробітники ХТЗ у відео-ролику до ювілею заводу побажали своєму підприємству завоювати нові ринки, постійно вдосконалювати техніку, що випускається в Харкові, щоб вона стала "царицею полів" в українському сільському господарстві та на зовнішніх ринках, де харківський трактор також досить затребуваний.

"За свої 90 років завод випускав різну продукцію і різні трактори. І ось в один період ми почали випускати міні трактори, починаючи від 8 кінських сил і закінчуючи 12, 16 і 18 кінських сил. Це одні з первістків гусеничних тракторів. Серія тракторів по потужності, починаючи від 30 сил, 54 і доходячи до 75. Міні-трактори, по суті справи, відродили все сільськогосподарське виробництво в країнах СНД, пострадянського простору. І на зміну їм пішли потужні колісні трактори. У цей період випускалися трактори колісні, але з потужністю вже 25-30 кінських сил і ці трактори теж користувалися великою популярністю свого часу", - розповів у відеоролику до ювілею ХТЗ Юрій Шаповалов, головний інженер перспективних розробок заводу, а також анонсував нові зразки техніки, над якими зараз працюють конструктори заводу.

У своєму привітанні працівникам ХТЗ його керівник Андрій Коваль нагадав, що харківський тракторний в момент своєї появи 90 років тому поклав старт технологічній революції і став індустріальним проривом для першої столиці України - Харкова.

"Сьогодні, коли навколо заводу виростає бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ", наш завод знову стає серцем нової індустріальної революції, платформою для науково-технологічного та індустріального рестарту Харкова", - нагадав він.

Додамо

Новітня історія і відродження ХТЗ пов'язані з групою DCH Олександра Ярославського: він придбав підприємство в гнітючому стані, із зупиненим виробництвом і величезними боргами. Інвестиції DCH відродили роботу ХТЗ, була проведена глибока модернізація заводу і модельного ряду тракторів, які тут випускаються, Харківський тракторний став одним з найуспішніших представників українського машинобудування.

Зараз Харківський тракторний завод є ядром індустріального кластера бізнес-парку нового покоління "Екополіс ХТЗ". В процесі редевелопменту території заводу тут з'являться індустріальний і технопарк (IT- і R&D-кластери), а також медичний центр, логістичний комплекс і торговий кластер, включаючи розподільний центр e-commerce, агротехнологічний кластер і освітній центр. Резидентами бізнес-парку Ярославського стануть такі глобальні техно-флагмани як ZTE і Huawei, IT-гігант Hewlett Packard, в розвитку бізнес-парку бере участь інвестиційно-промислова компанія Tus-Holdings - один зі світових лідерів, керуючий десятками аналогічних ділових екосистем і виробничо дослідних платформ в декількох країнах світу.

"Екополіс ХТЗ", зростаючий навколо Харківського тракторного заводу, - один з центральних проектів стратегії розвитку Харкова, куди буде вкладено близько 1 млрд дол. Для створення понад 10 тисяч сучасних робочих місць в інноваційних індустріях. ХТЗ, який відзначає свій 90-річний ювілей, і бізнес-парк "Екополіс ХТЗ", який розкинувся навколо нього, - центр реалізації національної програми президента Володимира Зеленського "Українська "кремнієва долина". Бізнесмен Олександр Ярославський - її генеральний інвестор і координатор.