Спасенный Ярославским ХТЗ отмечает 90 лет: баннеры на фасаде и праздничный ролик, новый сайт и анонс новой техники

Детали

Официальный пуск гиганта советской машиностроительной индустрии состоялся 1 октября 1931 года. Харьковский тракторный завод и его продукция стали одним из главных драйверов модернизации и механизации сельского хозяйства. За первые 36 лет работы ХТЗ, на которые выпали годы оккупации Харькова во время Второй мировой войны и эвакуация производственных мощностей завода, с его конвейера в 1967 году сошел первый миллионный трактор.

“Завод пережил войну и послевоенную экономическую разруху прошлого века. ХТЗ пережил сложные времена в своей новейшей истории и возродился с приходом инвестора в лице украинской группы DCH Александра Ярославского. Каждый раз Харьковский тракторный завод, как легендарная птица Феникс, возрождается обновленным. Многие испытания, выпавшие на долю ХТЗ, мы с честью прошли вместе, сохранив завод и коллектив. 90-я годовщина деятельности ХТЗ — это и заслуга многих из вас!” — сказал в поздравлении коллективу завода Андрей Коваль, Генеральный директор Харьковского тракторного завода.

К юбилею завод украсил фасад баннерами, а также представил свой обновленные официальный интернет-сайт.

Сотрудники ХТЗ в видео-ролике к юбилею завода пожелали своему предприятию завоевать новые рынки, постоянно совершенствовать выпускаемую в Харькове технику, чтобы она стала “царицей полей” в украинском сельском хозяйстве и на внешних рынках, где харьковский трактор также весьма востребован.

“За свои 90 лет завод выпускал разную продукцию и разные трактора. И вот в один период мы начали выпускать мини трактора, начиная от 8 лошадиных сил и кончая 12, 16 и 18 лошадиных сил. Это одни из первенцев гусеничных тракторов. Серия тракторов по мощности, начиная от 30 сил, 54 и доходя до 75. Гусеничные трактора по сути дела возродили все сельскохозяйственное производство в странах СНГ, постсоветского пространства. И на смену им пошли мощные колесные трактора. В этот период выпускались трактора колесные, но с мощностью уже 25-30 лошадиных сил и эти трактора тоже пользовались большой популярностью в свое время”, — рассказал в видеоролике к юбилею ХТЗ Юрий Шаповалов, главный инженер перспективных разработок завода, а также анонсировал новые образцы техники, над которыми сейчас работают конструкторы завода.

В своем поздравлении сотрудникам ХТЗ его руководитель Андрей Коваль напомнил, что харьковский тракторный в момент своего появления 90 лет тому назад положил старт технологической революции и стал индустриальным прорывом для первой столицы Украины — Харькова.

“Сегодня, когда вокруг завода вырастает бизнес-парк высоких технологий „Экополис ХТЗ“, наш завод снова становится сердцем новой индустриальной революции, платформой для научно-технологического и индустриального рестарта Харькова”, — напомнил он.

Добавим

Новейшая история и возрождение ХТЗ связаны с группой DCH Александра Ярославского: он приобрел предприятие в удручающем состоянии, с остановившимся производством и огромными долгами. Инвестиции DCH возродили работу ХТЗ, была проведена глубокая модернизация завода и модельного ряда выпускаемых здесь тракторов, Харьковский тракторный стал одним из самых успешных представителей украинского машиностроения.

Сейчас Харьковский тракторный завод является ядром индустриального кластера бизнес-парка нового поколения “Экополис ХТЗ”. В процессе редевелопмента территории завода здесь появятся индустриальный и технопарк (IT- и R&D-кластеры), а также медицинский центр, логистический комплекс и торговый кластер, включая распределительный центр e-commerce, агротехнологический кластер и образовательный центр. Резидентами бизнес-парка Ярославского станут такие глобальные техно-флагманы как ZTE и Huawei, IT-гигант Hewlett Packard, в развитии бизнес-парка принимает участие инвестиционно-промышленная компания Tus-Holdings — один из глобальных лидеров, управляющий десятками аналогичных деловых экосистем и производственно-исследовательских платформ в нескольких странах мира.

“Экополис ХТЗ”, растущий вокруг Харьковского тракторного завода, — один из центральных проектов стратегии развития Харькова, куда будет вложено около 1 млрд долл. для создания свыше 10 тысяч современных рабочих мест в инновационных индустриях. Отмечающий свой 90-летний юбилей ХТЗ и раскинувшийся вокруг него бизнес-парк “Экополис ХТЗ” — центр реализации национальной программы президента Владимира Зеленского “Украинская “кремниевая долина”. Бизнесмен Александр Ярославский — ее генеральный инвестор и координатор.