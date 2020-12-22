ВРП внесе Зеленському подання про призначення “судді Майдану”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Вища рада правосуддя вирішила внести Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення шести кандидатів на посади суддів. Про це інформує пресслужба ВРП, передає УНН.
“22 грудня 2020 року Вища рада правосуддя прийняла рішення внести Президентові України подання про призначення:
Скрипніка Леоніда Анатолійовича – на посаду судді Херсонського міського суду Херсонської області;
Шевченко Ольги Юріївни – на посаду судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області;
Звєздової Наталії Сергіївни – на посаду судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
Константина Владислава Михайловича – на посаду судді Придніпровського районного суду міста Черкас;
Рябцевої Марії Сергіївни – на посаду судді Херсонського міського суду Херсонської області;
Зайця Тараса Олександровича – на посаду судді Святошинського районного суду міста Києва”, - повідомили в пресслужбі.
Зазначимо, що за інформацією Громадської ради доброчесності, суддя Тарас Заєць 18 січня минулого року провалив тест на доброчесність, коли хотів влаштуватися на роботу в Антикорупційний суд, а вже 20 березня цей показник у нього виявився в нормі.
За їхніми данними, зокрема, у часи Революції Гідності Заєць ухвалював проти учасника акцій протесту свавільні рішення, обумовлені політичними мотивами, а також приховав цей факт у своїй декларації доброчесності за 2016 рік.
Як повідомляв УНН, раніше Вища рада правосуддя повідомила, що внесе Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення 7 суддів.