ВРП внесе Зеленському подання про призначення “судді Майдану”

“22 грудня 2020 року Вища рада правосуддя прийняла рішення внести Президентові України подання про призначення:

Скрипніка Леоніда Анатолійовича – на посаду судді Херсонського міського суду Херсонської області;

Шевченко Ольги Юріївни – на посаду судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області;

Звєздової Наталії Сергіївни – на посаду судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;

Константина Владислава Михайловича – на посаду судді Придніпровського районного суду міста Черкас;

Рябцевої Марії Сергіївни – на посаду судді Херсонського міського суду Херсонської області;

Зайця Тараса Олександровича – на посаду судді Святошинського районного суду міста Києва”, - повідомили в пресслужбі.

Зазначимо, що за інформацією Громадської ради доброчесності, суддя Тарас Заєць 18 січня минулого року провалив тест на доброчесність, коли хотів влаштуватися на роботу в Антикорупційний суд, а вже 20 березня цей показник у нього виявився в нормі.

За їхніми данними, зокрема, у часи Революції Гідності Заєць ухвалював проти учасника акцій протесту свавільні рішення, обумовлені політичними мотивами, а також приховав цей факт у своїй декларації доброчесності за 2016 рік.

Як повідомляв УНН, раніше Вища рада правосуддя повідомила, що внесе Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення 7 суддів.