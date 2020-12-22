ВСП внесет Зеленскому представление о назначении "судьи Майдана"

"22 декабря 2020 года Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины представление о назначении:

Скрыпника Леонида Анатольевича - на должность судьи Херсонского городского суда Херсонской области;

Шевченко Ольги Юрьевны - на должность судьи Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области;

Звездовой Натальи Сергеевны - на должность судьи Шевченковского районного суда города Запорожья;

Константина Владислава Михайловича - на должность судьи Приднепровского районного суда города Черкасс;

Рябцевой Марии Сергеевны - на должность судьи Херсонского городского суда Херсонской области;

Зайца Тараса Александровича - на должность судьи Святошинского районного суда города Киева", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что по информации Общественного совета добродетели, судья Тарас Заец 18 января прошлого года провалил тест на добродетель, когда хотел устроиться на работу в Антикоррупционный суд, а уже 20 марта этот показатель у него оказался в норме.

По их данным, в частности, во времена Революции Достоинства Заец принимал против участника акций протеста своевольные решения, обусловленные политическими мотивами, а также скрыл этот факт в своей декларации добропорядочности за 2016 год.

Как сообщал УНН, ранее Высший совет правосудия сообщил, что внесет Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 7 судей.