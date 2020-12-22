ВСП внесет Зеленскому представление о назначении "судьи Майдана"

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31718 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 68409 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 115905 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 109307 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62524 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72272 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186512 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150415 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158323 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138579 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2.5м/с
36%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18518 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 12033 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16405 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 15014 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13541 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 115905 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 109307 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86853 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99001 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128984 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5306 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10596 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13575 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16438 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18549 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

ВСП внесет Зеленскому представление о назначении "судьи Майдана"

Киев • УНН

 • 17714 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Высший совет правосудия решил внести Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении шести кандидатов на должности судей. Об этом сообщает пресс-служба ВСП, передает УНН.

ВСП внесет Зеленскому представление о назначении "судьи Майдана"

"22 декабря 2020 года Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины представление о назначении:

Скрыпника Леонида Анатольевича - на должность судьи Херсонского городского суда Херсонской области;

Шевченко Ольги Юрьевны - на должность судьи Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области;

Звездовой Натальи Сергеевны - на должность судьи Шевченковского районного суда города Запорожья;

Константина Владислава Михайловича - на должность судьи Приднепровского районного суда города Черкасс;

Рябцевой Марии Сергеевны - на должность судьи Херсонского городского суда Херсонской области;

Зайца Тараса Александровича - на должность судьи Святошинского районного суда города Киева", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что по информации Общественного совета добродетели, судья Тарас Заец 18 января прошлого года провалил тест на добродетель, когда хотел устроиться на работу в Антикоррупционный суд, а уже 20 марта этот показатель у него оказался в норме.

По их данным, в частности, во времена Революции Достоинства Заец принимал против участника акций протеста своевольные решения, обусловленные политическими мотивами, а также скрыл этот факт в своей декларации добропорядочности за 2016 год.

Как сообщал УНН, ранее Высший совет правосудия сообщил, что внесет Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 7 судей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,834.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,257.39
Ethereum
$1,593.00