Вранці армія рф обстріляла Сумщину з мінометів та САУ: 16 "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні вранці російські війська обстріляли з мінометів та САУ Краснопільську громаду Сумщини – зафіксовано 16 "прильотів". Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Ніч в області минула спокійно. Ранок на прикордонні почався обстрілами після 8 ранку. Зі своєї сторони росіяни вгатили з мінометів та САУ по околицях одного з сел Краснопільської громади, усього 16 прильотів. Попередньо – без жертв та руйнувань", – написав Живицький.
Нагадаємо
28 серпня російські війська обстріляли шість громад Сумської області.