Утром армия рф обстреляла Сумскую область из минометов и САУ: 16 "прилетов"

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"Ночь в области прошла спокойно. Утро на приграничье началось обстрелами после 8 утра. Со своей стороны россияне били из минометов и САУ по окрестностям одного из сел Краснопольской громады, всего 16 прилетов. Предварительно – без жертв и разрушений", – написал Живицкий.

Напомним

28 августа российские войска обстреляли шесть громад Сумской области.