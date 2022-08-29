Утром армия рф обстреляла Сумскую область из минометов и САУ: 16 "прилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня утром российские войска обстреляли из минометов и САУ Краснопольскую громаду Сумской области – зафиксировано 16 "прилетов". Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Ночь в области прошла спокойно. Утро на приграничье началось обстрелами после 8 утра. Со своей стороны россияне били из минометов и САУ по окрестностям одного из сел Краснопольской громады, всего 16 прилетов. Предварительно – без жертв и разрушений", – написал Живицкий.
Напомним
28 августа российские войска обстреляли шесть громад Сумской области.