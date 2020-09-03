ВР відправила на доопрацювання законопроект щодо кризи неплатежів на ринку електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України направила до комітету на повторне перше читання законопроект №3364-1 про внесення змін до законодавства щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі. Відповідне рішення підтримали 242 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект розроблено з метою здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії у відповідності з вимогами Третього енергопакету ЄС.
Основним завданням законопроекту є законодавче врегулювання питання сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO, яка передбачає, що оператор системи користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське управління, магістральні та міждержавні електричні мережі на праві господарського відання. При цьому, зазначене майно залишається у власності держави та врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії.
Як повідомляв УНН раніше, комітет ВР з питань економічного розвитку рекомендував парламентарям ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №2390 про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії.