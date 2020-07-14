ВР відправила на доопрацювання законопроект про вдосконалення регулювання кримінального процесу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України відправила на повторне перше читання законопроект №2734 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення правового регулювання кримінального процесу. Відповідне рішення підтримали 252 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект має на меті удосконалення правового регулювання кримінального процесу. Запропоновані зміни посилюють дієвість досудового розслідування, принцип змагальності, посилює механізми захисту прав як потерпілих, так і підозрюваних (обвинувачених).
Законопроектом передбачається наступне:
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- з’являється поняття обґрунтованої підозри;
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- спрощується процедура обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання;
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- приводиться у відповідність поняття електронні документи, відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг";
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- розширюються права потерпілого під час обрання запобіжного заходу підозрюваному, обвинуваченому;
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- розширюється перелік невідкладних слідчих дій, які можливо проводити до внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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Нагадаємо, з 1 липня в Україні запрацював інститут кримінальних проступків.