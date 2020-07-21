ВР ухвалила законопроект щодо захисту прав на торгові марки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України на позачерговій сесії ухвалила в цілому проект закону щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом. Відповідне рішення підтримали 252 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Цей проект закону № 2258 має на меті забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки і промислові зразки із правом Європейського Союзу.
Так, законопроектом щодо торгових марок пропонується посилення санкцій за порушення прав торговельної марки, уточнено підстави для відмови у реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки, а також передбачається реєстрація колективної торговельної марки.
Окрім того, щодо промислових зразків законопроектом пропонується правова охорона незареєстрованих промислових зразків, визначається строк чинності прав — не більше 25 років (наразі 15).
Також законопроектом пропонується додатковий адміністративний спосіб анулювання реєстрацій — визнання недійсними свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті.
Як повідомляв УНН раніше, парламентарі ухвалила за основу проект закону щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом.