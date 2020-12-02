ВР ухвалила законопроект щодо оскарження у суді строку арешту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект № 2315 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою. Відповідне рішення підтримали 318 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає:
— можливість судді апеляційної інстанції, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, брати участі у цьому ж провадженні в суді апеляційної інстанцій;
— можливість оскарження в апеляційному порядку ухвал суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, постановлених під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті;
— повернення відповідних матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції та ін.
Документ було прийнято у першому читанні на початку лютого минулого року. Тоді підтримати законопроект Раді рекомендував Комітет з питань правоохоронної діяльності.