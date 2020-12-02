ВР ухвалила законопроект щодо оскарження у суді строку арешту

Законопроект передбачає:

— можливість судді апеляційної інстанції, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, брати участі у цьому ж провадженні в суді апеляційної інстанцій;

— можливість оскарження в апеляційному порядку ухвал суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, постановлених під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті;

— повернення відповідних матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції та ін.

Документ було прийнято у першому читанні на початку лютого минулого року. Тоді підтримати законопроект Раді рекомендував Комітет з питань правоохоронної діяльності.