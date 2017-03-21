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ВР схвалила Депжпрограму авіаційної безпеки цивільної авіації

Київ • УНН

 • 10648 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Верховна Рада схвалила Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації. За відповідний законопроект проголосували 243 народних депутати, передає кореспондент УНН.

У новій редакції враховано стандарти ІСАО, Європейського Союзу, ЄКЦА, ЄВРОКОНТРОЛЬ, а також зміни у нормах українського законодавства, які відбулися за період після введення в дію Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації у 2003 році.

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Як зазначається у пояснювальній записці, основним завданням Програми є розподіл обов’язків, встановлення правил впровадження та здійснення заходів забезпечення авіаційної безпеки пасажирів, авіаційного персоналу та персоналу, який задіяний в авіаційній діяльності, повітряних суден, майна, яке перевозиться повітряними суднами, об’єктів суб’єктів авіаційної діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування.

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