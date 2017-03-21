ВР приняла Госпрограмму авиационной безопасности гражданской авиации
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховная Рада приняла Государственную программу авиационной безопасности гражданской авиации. За соответствующий законопроект проголосовали 243 народных депутата, передает корреспондент УНН.
В новой редакции учтены стандарты ИКАО, Европейского Союза, ЕКГА, ЕВРОКОНТРОЛЬ, а также изменения в нормах украинского законодательства, которые произошли за период после введения в действие Государственной программы авиационной безопасности гражданской авиации в 2003 году.
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Как отмечается в пояснительной записке, основной задачей Программы является распределение обязанностей, установление правил внедрения и осуществления мер по обеспечению авиационной безопасности пассажиров, авиационного персонала и персонала, который задействован в авиационной деятельности, воздушных судов, имущества, перевозимого воздушными судами, объектов и субъектов авиационной деятельности независимо от формы собственности и подчинения.