ВР приняла Госпрограмму авиационной безопасности гражданской авиации

В новой редакции учтены стандарты ИКАО, Европейского Союза, ЕКГА, ЕВРОКОНТРОЛЬ, а также изменения в нормах украинского законодательства, которые произошли за период после введения в действие Государственной программы авиационной безопасности гражданской авиации в 2003 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада урегулировала статус автодорог оборонного назначения

Как отмечается в пояснительной записке, основной задачей Программы является распределение обязанностей, установление правил внедрения и осуществления мер по обеспечению авиационной безопасности пассажиров, авиационного персонала и персонала, который задействован в авиационной деятельности, воздушных судов, имущества, перевозимого воздушными судами, объектов и субъектов авиационной деятельности независимо от формы собственности и подчинения.