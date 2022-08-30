ВР подовжила роботу ТСК щодо розслідування вбивства мера Кременчука Бабаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Верховна Рада продовжила термін роботи тимчасової слідчої комісії з питань розслідування вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
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За відповідне рішення проголосувало 311 депутатів.
Так, постановою №7612 нардепи взяли до відома звіт ТСК ВР з питань розслідування обставин смерті судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Олександра Лободенка та міського голови міста Кременчука Олега Бабаєва. Також депутати продовжиили роботу комісії ще на 6 місяців.
Як зазначав раніше голова комісії Михайло Цимбалюк, до основних завдань ТСК належить проведення перевірки ходу розслідування правоохоронними органами обставин, що призвели до смерті судді та міського голови міста Кременчука.
Доповнення
26 липня 2014 року близько 10 ранку біля свого будинку пострілом в груди був убитий мер Кременчука Олег Бабаєв. Було відкрито кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).