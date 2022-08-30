ВР продлила работу ВСК по расследованию убийства мэра Кременчуга Бабаева

Детали

За соответствующее решение проголосовало 311 депутатов.

Так, постановлением №7612 нардепы приняли к сведению отчет ВСК ВР по вопросам расследования обстоятельств смерти судьи Автозаводского районного суда города Кременчуга Александра Лободенко и городского головы города Кременчуга Олега Бабаева. Также депутаты продлили работу комиссии еще на 6 месяцев.

Как отмечал ранее председатель комиссии Михаил Цымбалюк, к основным задачам ВСК относится проведение проверки хода расследования правоохранительными органами обстоятельств, повлекших смерть судьи и городского головы города Кременчуга.

Дополнение

26 июля 2014 года около 10 утра у своего дома выстрелом в грудь был убит мэр Кременчуга Олег Бабаев. Было возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).