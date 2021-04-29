ВР підтримала збільшення пенсій ліквідаторам Чорнобильської катастрофи

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“Законопроект передбачає врегулювати питання умов виплати додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням рішення КСУ від 17 липня 2018 року № 6. Також передбачено питання унормування обчислення заробітної плати з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року при призначенні пенсій для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС”, — сказав заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, представляючи законопроект в парламенті.

Деталі

Відповідно до пояснювальної записки, документом передбачено урегулювання питання забезпечення права на отримання державної пенсії, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Зазначається, що наразі право на отримання пенсій, обчислених з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, мають тільки військовослужбовці, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій.

Реалізація акта потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету в розмірі 526,5 млн грн на 2021 рік (для виплат у липні — грудні).

За даними авторів документу, з урахуванням індексації пенсійних виплат у 2022 році сума додаткових видатків становитиме 1 158 млн грн на рік (10% індексація), у 2023 році — відповідно 1 262 млн грн на рік (9% індексація).

Що було раніше

Як повідомляв УНН, Конституційний Суд раніше визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців.