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ВР підтримала збільшення пенсій ліквідаторам Чорнобильської катастрофи

ВР підтримала збільшення пенсій ліквідаторам Чорнобильської катастрофи

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Верховна Рада на засіданні у четвер ухвалила в першому читанні законопроект № 4555 про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб. Рішення підтримали 340 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Законопроект передбачає врегулювати питання умов виплати додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням рішення КСУ від 17 липня 2018 року № 6. Також передбачено питання унормування обчислення заробітної плати з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року при призначенні пенсій для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС”, — сказав заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, представляючи законопроект в парламенті.

Деталі

Відповідно до пояснювальної записки, документом передбачено урегулювання питання забезпечення права на отримання державної пенсії, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Зазначається, що наразі право на отримання пенсій, обчислених з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, мають тільки військовослужбовці, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій.

Реалізація акта потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету в розмірі 526,5 млн грн на 2021 рік (для виплат у липні — грудні).

За даними авторів документу, з урахуванням індексації пенсійних виплат у 2022 році сума додаткових видатків становитиме 1 158 млн грн на рік (10% індексація), у 2023 році — відповідно 1 262 млн грн на рік (9% індексація).

Що було раніше

Як повідомляв УНН, Конституційний Суд раніше визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців.

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