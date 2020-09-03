ВР підтримала законопроект Зеленського про звільнення інвесторів від в’їзного мита
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3762 про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України. Відповідне рішення підтримали 262 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект має на меті стимулювання залучення в економіку України стратегічних інвесторів, підвищення інвестиційної привабливості України, а також зростання конкурентоспроможності економіки України через запровадження державної підтримки великих інвестиційних проектів.
Так, пропонується з 1 січня 2021 року до 1 січня 2035 року звільнити від оподаткування ввізним митом обладнання, що ввозитиметься на митну територію України інвестором для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями в рамках виконання спеціального інвестиційного договору. При цьому таке обладнання повинно бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
Окрім того зазначається, що перелік та обсяги такого обладнання визначатимуться урядом України разом із укладенням відповідного спеціального інвестиційного договору.
Нагадаємо, Верховна Рада України скоротила строки внесення альтернативних законопроектів до проекту закону №3760 про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, поданий Президентом України Володимиром Зеленським.