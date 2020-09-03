ВР підтримала законопроект щодо звільнення інвесторів від оподаткування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу президентський законопроект про внесення змін до податкового кодексу щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями. Відповідне рішення підтримали 273 народних депутати України, передає кореспондент УНН.
Законопроект розроблено з метою стимулювання залучення в економіку України стратегічних інвесторів, підвищення інвестиційної привабливості України, а також зростання конкурентоспроможності економіки України через запровадження державної підтримки великих інвестиційних проектів.
Так, пропонується:
▪️ з 1 січня 2021 року до 1 січня 2035 року звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення інвестором на митну територію України у митному режимі імпорту обладнання для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
▪️ звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств прибуток підприємства – інвестора зі значними інвестиціями, який є стороною спеціального інвестиційного договору;
▪️ надати право органам місцевого самоврядування встановлювати ставки плати за землю за земельні ділянки, які використовуються в рамках реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, у меншому розмірі або взагалі звільняти від сплати податку.
Нагадаємо, Верховна Рада України скоротила строки внесення альтернативних законопроектів до проекту закону №3760 про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, поданий Президентом України Володимиром Зеленським.