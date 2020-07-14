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ВР підтримала посилення відповідальності за незаконну торгівлю пальним

ВР підтримала посилення відповідальності за незаконну торгівлю пальним

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №2515 щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним. Відповідне рішення підтримали 244 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект про внесення змін до Кодексу України щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним передбачає адмінвідповідальність за:

  • оптову або роздрібну торгівлю пальним без наявності документів дозвільного характеру, якщо їх одержання передбачене законом (штарф від 1 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів громадян з конфіскацію пального);
  • порушення правил торгівлі пальним (штраф від 500 до 1 тис. Неоподатковуваних мінімумів громадян);
  • повторну протягом року оптову або роздрібну торгівлю пальним без наявності документів дозвільного характеру, якщо їх одержання передбачене законом (штраф від 2 до 5 тис. Неоподатковуваних мінімумів громадян з конфіскацією пального, транспорту).

Нагадаємо, Верховна Рада України направила на доопрацювання до комітету на повторне перше читання законопроект про внесення змін до законодавства щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.

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