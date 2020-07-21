ВР не планує зібратися на позачергову сесію найближчим часом - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Найближчим часом позачергової сесії Верховної Ради не планується. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Керівництво фракції підтвердило - позачергової сесії найближчим часом не планується. Це всього лише чутки. Виходячи з внутрішньопартійної домовленості, якщо потрібно буде знову зібратися до початку вересневої сесії, - депутатів попередять за сім днів", - написав Олександр Качура.
Він зазначив, що у відпустку не збирається, і в міжсесійний період продовжить роботу з колегами в комітеті.
"Є багато законопроектів, які потребують розгляду: по децентралізації, місцевому самоврядуванню, виборам. Їх потрібно буде прийняти вже у вересні , - додав Олександр Качура.
Нагадаємо, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, на День Незалежності Рада збереться на позачергову сесію.