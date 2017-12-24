Впродовж доби бойовики тричі провокували сили АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Бойовики збройних формувань так званих "Л/ДНР" продовжують порушувати новорічно-різдвяне перемир’я, яке почало діяти від початку минулої доби. Упродовж сьогоднішнього дня сепаратисти уже тричі провокували сили АТО на вогонь у відповідь. Постраждалих з боку українських військовослужбовців немає, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На Луганському напрямку противник з міномету калібру 82-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Луганського, що на Світлодарські дузі. У цьому ж районі наших оборонців обстрілював ворожий снайпер. На Донецькому напрямку загарбники порушували перемир’я з кулеметів поблизу Авдіївки, а зі стрілецької зброї неподалік Лебединського”, — йдеться у повідомленні.
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Дії бойовиків свідчать,, на думку штабу, про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню.
Нагадаємо, бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” поширюють неправдиву інформацію про порушення підрозділами ЗС України у зоні проведення АТО домовленостей, щодо встановлення режиму припинення вогню на час Різдвяних та Новорічних свят.