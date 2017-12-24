В течение суток боевики трижды провоцировали силы АТО

“На Луганском направлении противник с миномета калибра 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим оборонным укреплениям вокруг Луганского, что на Светлодарск дуге. В этом же районе наших защитников обстреливал вражеский снайпер. На Донецком направлении захватчики нарушали перемирие с пулеметов вблизи Авдеевки, а из стрелкового оружия неподалеку Лебединского”, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные облили краской памятный знак воинам АТО в Одессе

Действия боевиков свидетельствуют, по мнению штаба, о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” распространяют ложную информацию о нарушении подразделениями ВС Украины в зоне проведения АТО договоренностей по установлению режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников.